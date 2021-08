Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Zeugenaufruf hinsichtlich eines Verkehrsunfalls in Rheinbreitbach

Montagvormittag, 16. August 2021, um 09:25 Uhr ereignete sich in Rheinbreitbach, in der Hauptstraße 11 ein Verkehrsunfall, an dem zwei Jugendliche mit E-Scootern beteiligt gewesen seien sollen. Sie seien aus Richtung Rheinstraße in Fahrtrichtung Josefstraße gefahren. Daraufhin musste ein Taxifahrer mit seinem Fahrzeug ausweichen und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug.

Als Personenbeschreibung nannte ein Unfallbeteiligter, dass es sich jeweils um zwei männliche Jugendliche mit südeuropäischem Erscheinungsbild gehandelt habe. Einer hätte ein rotes T-Shirt und eine Bauchtasche getragen. Die zweite Person hätte ein schwarzes T-Shirt getragen. Beide waren mit jeweils einem hellgrünen E-Roller unterwegs.

Augenzeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz zu melden. Quelle: Polizei