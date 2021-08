Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

FLAMMERSFELD – Der VfL Oberlahr/Flammersfeld zeigt Solidarität und startet Spendenaufrufe! #gemeinsamfürsahrtal

Schon immer war dem VfL Oberlahr / Flammersfeld das soziale Engagement in der Gesellschaft wichtig. So war die Entscheidung der Verantwortlichen einstimmig und man startete diverse Spendenaufrufe, um nach den schrecklichen Ereignissen im Ahrtal etwas zum Wiederaufbau beizutragen und die Betroffenen der Flutkatastrophe zu unterstützen. So wurden kurzerhand bei dem ortsansässigen Getränkehändler Müller in Oberwambach Wasserkisten im Wert von 500 Euro bestellt, um die Trinkwasserversorgung der Bewohner im Ahrtal zu unterstützen.

Die Trinkwasserversorgung blieb nicht die einzige Spendenaktion. Am darauffolgenden Wochenende startete der Verein eine spontane Sammelaktion, zu der über die sozialen Medien aufgerufen wurde. Die Resonanz der Bewohner im Umkreis war überwältigend – in wenigen Stunden wurden u.a. Lebensmittel, Hygieneartikel, Kinderspielzeug, Kleidung und vieles mehr in großer Menge gespendet, sodass ein Aufnahmestopp in kürzester Zeit – aufgrund von ausgeschöpfter Lagerkapazitäten – erfolgen musste. Am darauffolgenden Tag wurden die gelagerten Sachspenden über einen LKW in das Logistikzentrum am Nürburgring gefahren. Von dort aus erfolgte die Weiterverteilung der Sachspenden in die jeweiligen Krisengebiete.

Nachdem beide Spendenaufrufe erfolgreich abliefen, wollten auch die aktiven Spieler die Betroffenen der Flutkatastrophe unterstützen. So wurde kurzerhand das anstehende Pokalspiel in Oberlahr als Benefizspiel zu Gunsten der Flutbetroffenen ausgetragen. Durch tatkräftige Unterstützung der Spielerfrauen wurde ein Kuchenverkauf organisiert und die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränke gespendet. Eine stolze Summe von 1.100 Euro kam an diesem Pokalspieltag zusammen. Der komplette Betrag wird an eine Familie im Ahrtal überwiesen wird, die von der Flut betroffen ist.

Der VfL Oberlahr / Flammersfeld ist überwältigt von der Solidarität der Mitmenschen und begeistert, dass die Aktionen so großartig unterstützt wurden. Ein großer Dank geht an die ehrenamtlichen Helfer, ohne die es die Umsetzung der Spendenaktionen nicht gegeben hätte.

#gemeinsamstark; #einteam; #vfloberlahrflammersfeld Fotos: VfL Oberlahr/Flammersfeld