ALTENKIRCHEN – Duales Studium von Jaqueline Hassel in der Kindertagesstätte „Traumland“

Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Duales Studium in der Kindertagesstätte „Traumland“ – Theorie und Praxis Hand in Hand

Mit Jaqueline Hassel absolvierte erstmalig eine duale Studentin ihr Studium in einer Kindertagesstätte der Verbandsgemeine Altenkirchen-Flammersfeld. Bisher durchliefen vor allem angehende Erzieherinnen und Erzieher ihre Ausbildungszeit direkt in den Einrichtungen. Studierende waren ausschließlich im Rahmen von Praktika in Blockform beschäftigt.

Jaqueline Hassel absolvierte nach ihrem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Kindertagesstätte „Traumland“ in Honneroth. Anschließend begann sie ihr duales Bachelor-Studium „Bildung und Erziehung“ an der Hochschule Koblenz. Der Fernstudiengang umfasst sieben Semester und verbindet Theorie, Praxis und Forschung miteinander. Die Hochschule Koblenz vermittelt im Rahmen verpflichtender Präsenzphasen in Verbindung mit internetgestützten Studienanteilen wissenschaftliches Orientierungs- und Erklärungswissen. Parallel dazu leisten die Studierenden Praxisanteile (19,5 Stunden pro Woche) in einer Einrichtung ihrer Wahl ab. Zusätzlich ist das vierte Fachsemester als berufspraktisches Studienhalbjahr konzipiert, in dem die Studierenden 39 Wochenstunden in ihren jeweiligen Einrichtungen arbeiten. Jaqueline Hassel leistete den praktischen Anteil ihres Studiums ebenfalls in der Kindertagesstätte „Traumland“ ab.

Durch die enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis erlangen die Studierenden Wissen und Fähigkeiten für die professionelle Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Kindern von null bis 14 Jahren.

„Es ist sinnvoll, die Theorie mit der Praxis direkt zu verknüpfen. Wissenschaftliches Hintergrundwissen kann für den Berufsalltag sehr hilfreich sein. Dadurch sind die Studierenden für ihren Berufsstart gut gerüstet“, so Christina Stock, die Frau Hassel als Praxisanleiterin während ihrer Studienzeit begleitete. Durch diese Konstellation könnten nicht nur die Studierenden das Erlernte anwenden, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von dem wissenschaftlichen Hintergrundwissen profitieren und es wiederum für ihre Arbeit nutzen.

Frau Hassel schloss am 28. Februar 2021 ihr Bachelor-Studium erfolgreich ab und erhielt damit die Zertifizierung als „staatlich anerkannte Sozialpädagogin B.A.“. Sie wird auch künftig in der Kindertagesstätte „Traumland“ in Honneroth beschäftigt sein. (alho) Foto: Kita Traumland

Foto: Jaqueline Hassel vermittelt den Kindern Wissen über Tiere und Pflanzen auf der Bienen- und Insektenwiese der Kindertagesstätte „Traumland“.

Informationen zu dem dualen Bachelor-Studiengang sind auf der Homepage der Hochschule Koblenz https://www.hs-koblenz.de/sozialwissenschaften/studiengaenge-sozialwissenschaften/ba/bildung-erziehung-dual/startseite zu finden.

Die aktuellen Stellenausschreibungen der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sind auf der Homepage der Verbandsgemeinde https://www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de/gemeinde-politik/rathaus/karriere-beruf/default-02e3da6c07 einsehbar.