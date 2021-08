Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

UNKEL – Verkehrsunfallflucht von Parkplatz in Unkel

Samstagmittag, 14. August 2021, wurde ein geparkter Pkw in der Zeit zwischen 11:50 und 12:10 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Unkel beschädigt. Die Beschädigungen deuten auf eine Verkehrsunfallflucht hin, die durch ein fremdes Fahrzeug beim Ausparken verursacht worden sein dürften. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei