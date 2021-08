NEUWIED – Diskussion zur Transformation der Arbeit

Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

NEUWIED – Diedenhofen lädt ein: Diskussion zur Transformation der Arbeit – Staatsminister Alexander Schweitzer zu Gast

Unsere Gesellschaft befindet sich in stetigem Wandel, dies hat ebenso Auswirkungen auf den Bereich der Arbeit. Aber welche Herausforderungen bestehen aktuell auf dem Arbeitsmarkt und wie sind die Entwicklungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuordnen? Über diese und viele weitere Fragen im Themenfeld „Transformation der Arbeit“ möchte der SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen, Martin Diedenhofen, auf einer Podiumsdiskussion sprechen.

Besonders freut man sich über die Teilnahme Alexander Schweitzers, Minister für Soziales, Arbeit, Transformation und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz. Gemeinsam mit dem prominenten und hochkarätigen Gesprächspartner Staatsminister Alexander Schweitzer sollen insbesondere die drängenden Fragestellungen diskutiert werden, welche Veränderungen durch die Globalisierung, Digitalisierung und auch des demographischen Wandels für die Arbeitsmarktpolitik bestehen und welche Chancen sich hieraus ergeben. Neben Schweitzer wird auch Markus Eulenbach, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Neuwied, an der Podiumsdiskussion als interessanter Gesprächspartner teilnehmen und die Fragestellungen aus Gewerkschaftssicht beleuchten.

Interessierte und Gäste können der Podiumsdiskussion folgen am Dienstag, den 24. August, um 18:00 Uhr im Bootshaus an der Rheinbrücke in der Rheinstraße 80 in 56566 Neuwied – über eine zahlreiche Teilnahme wird sich gefreut. Um Anmeldung wird gebeten unter kontakt@martin-diedenhofen.com.