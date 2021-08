Veröffentlicht am 16. August 2021 von wwa

STEINEROTH – Auffahrunfall im Ortsbereich von Steineroth

Sonntagmittag, 15. August 2021, gegen 15.00 Uhr befuhren ein 33jähriger und ein 27jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die L 288 im Ortsbereich Steineroth in Richtung Hachenburg. Im Verlauf der Strecke musste der 33jährige sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Das erkannte der Nachfolgende zu spät, so dass es zum Auffahrunfall kam. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 1.500 Euro. Quelle: Polizei