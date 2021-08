Veröffentlicht am 15. August 2021 von wwa

BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Fotografin fotografiert Hunde für Erich Kästner Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Vor geraumer Zeit erreichte Maria Lames die Nachricht eines ehemaligen Kollegen, dass die Erich Kästner Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler schwer von der Flut betroffen ist. Die Wassermassen überschwemmten das Erdgeschoss und zerstörten doch Vieles. Um den Schülern und Schülerinnen schon bald wieder einen angenehmen Aufenthalt in der Schule zu ermöglichen, braucht der Förderverein viel Geld, um u.a. die Schüler-Bibliothek wieder einzurichten.

Da Lames schon häufiger mit Hunde-Foto-Shootings bedürftige Einrichtungen (Tierheim Ransbach-Baumbach, Tierheim Trier, Wildvogel Pflegestation Kirchwald) unterstützt hat, kam sie sofort auf die Idee, auch hier für den guten Zweck aktiv zu werden.

Die ersten Shootings haben bereits in Windhagen und Dernbach stattgefunden und so konnte sie bereits über 1.000 Euro an den Förderverein der Schule überweisen. Nun hat sie noch freie Kapazitäten und kann weitere Shootings anbieten.

Ein Shooting dauert ca. 30 Minuten. Es werden Portraits und Bewegungsaufnahmen gemacht. Alle gelungenen Fotos werden digital bearbeitet und den Kunden digital zur Verfügung gestellt. In der Regel entstehen bei einem solchen Shooting zwischen 50 und 150 Fotos. Den Preis bestimmen die Kunden. (mala) Foto: Maria Lames