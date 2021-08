Veröffentlicht am 15. August 2021 von wwa

MÜSCHENBACH – Verkehrsunfallflucht auf der K 19

Samstagabend, 14. August 2021, gegen 20:40 Uhr, befuhr ein weißer PKW die K 19, aus Richtung Müschenbach kommend, in Richtung Hachenburg. Der weiße PKW fuhr dabei so weit links, dass ein entgegenkommender schwarzer PKW nach rechts in die Bankette ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wurde der PKW beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den weißen PKW des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg zu melden (Tel.: 02662-95580, E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei