Veröffentlicht am 15. August 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Gute Platzierungen für Vivien Ließfeld, VfL Waldbreitbach, bei den Süddeutschen Meisterschaften

Bei den Süddeutschen Meisterschaften der U18 in Walldorf lief es für Vivien Ließfeld erneut sehr gut. Direkt in ihrer ersten Disziplin, dem Weitsprung, sicherte sie sich Platz 5 mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 5,44 m. Beim Kugelstoßen lief es an diesem Tag nicht optimal und so belegte sie mit 11,66 m den 11. Platz. Am 2. Wettkampftag ging Vivien über die 100 m Hürden erneut an den Start und konnte ihre Bestleistung im Vorlauf auf 15,02 Sekunden verbessern. In dem schnellen Endlauf erkämpfte sich Vivien mit 15,18 Sekunden den 6. Platz. Foto 04: