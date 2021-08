Veröffentlicht am 14. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Pannenkurs für Frauen

Am Samstag, 4. September, bietet die Kreisvolkshochschule in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Altenkirchen einen Pannenkurs für Frauen an.

Ob Reifenpanne, Überprüfen von Flüssigkeitsständen, Lampenersatz, das richtige Abschleppen oder der korrekte Umgang mit dem Starthilfekabel – im Kurs wird für konkrete Pannensituationen Hilfe vorgestellt.

Es bleibt nicht beim einfachen Erklären und Zeigen, sondern die Teilnehmerinnen dürfen das Gelernte direkt praktisch vor Ort üben und umsetzen. Der Pannenkurs unter der Leitung von Dieter Biehl, findet in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in Altenkirchen statt. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon (02681) 81-2212 oder per E-Mail unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.