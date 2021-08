Veröffentlicht am 13. August 2021 von wwa

LEUZBACH-BERGENHAUSEN – SV Leuzbach-Bergenhausen nahm an WoKiMen teil

Neben dem Schießsport, der Gymnastikabteilung, dem Salsa Tanz und den traditionellen Veranstaltungen nimmt der SV Leuzbach-Bergenhausen auch regelmäßig an den Wettkämpfen für das Sportabzeichen teil.

Somit steht das Thema Aktivität und Bewegung recht hoch beim Verein im Kurs und man beschränkt sich nicht nur auf die Brauchtumspflege.

Sehr positiv wurde die Initiative der Maju-srl-united begrüßt, dass ein Spendenlauf für die Flutopfer an der Ahr durchgeführt wird. Es bedurfte keiner großen Überlegung und es wurde entschieden, dass man als Verein an diesem sportlichen Ereignis teilnehmen möchte. Aufgrund der Urlaubszeit bekam man allerdings nur eine kleine Gruppe beisammen, die sich dann aber auf die fünf Kilometer Nordic Walking und die zehn Kilometer Laufstrecke begab.

Aber damit nicht genug. Die Einnahmen, die man anlässlich der Jahreshauptversammlung am 31. Juli 2021 eingenommen hatte, wurde ebenfalls – in Absprache mit dem Bürgermeister Fred Jüngerich und Mandy Jung – an die Organisatoren weitergeleitet. Damit ist gewährleistet, dass auch diese Spenden an die richtigen, bedürftigen Abnehmer an der Ahr kommen. (dieu) Foto 14: SV Leuzbach