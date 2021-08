Veröffentlicht am 14. August 2021 von wwa

LINZ – am RHEIN – Verkehrsunfallflucht am Linzer Bahnhof

Donnerstag, 12. August 2021, wurde am Linzer Bahnhof ein abgestellter Chrysler beschädigt. Hinweise auf einen Verursacher liegen der Polizei nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei