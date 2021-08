Veröffentlicht am 14. August 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Ladendiebstahl in Drogeriemarkt in Linz

Donnerstagmittag, 12. August 2021, kam es zu einem Ladendiebstahl bei einem Drogeriemarkt in Linz. Wie die Polizei ermittelte, entwendeten ein Mann und eine Frau Waren. Beide konnten von einer Mitarbeiterin zunächst angehalten werden. Bis zum Eintreffen der Polizei ergriffen die beiden aber die Flucht und konnten unerkannt entkommen. Eine detaillierte Beschreibung liegt der Polizei momentan nicht vor. Quelle: Polizei