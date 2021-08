Veröffentlicht am 15. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Onlineworkshop zu Experimenteller Malerei vom Haus Felsenkeller am 4. September.

Am Samstag, den 4. September, von 11 bis 15 Uhr bietet das Haus Felsenkeller einen Online-Malworkshop unter Leitung der Kölner Künstlerin Annette Stachs an. In diesem geht es darum sich auszuprobieren und mit verschiedenen Materialien und Techniken, wie z.B. Acryl, Kohle oder Kreide, zu experimentieren. Auf der Suche nach dem eigenen Ausdruck, können so freie Farblandschaften entstehen. Alle Teilnehmenden können, ob mit oder ohne Erfahrung, im Experiment mit den verschiedenen Materialien, über sich hinauswachsen. Dieser Onlinekurs ist als Schnupperkurs konzipiert und richtet sich an alle, die Lust an der Malerei haben. Die Gebühr beträgt 65 Euro. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.