Veröffentlicht am 14. August 2021 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigungen an einem Betzdorfer Schulgebäude

Im Zeitraum 09. bis 12. August 2021 wurde die Gebäudefassade der Bertha-von-Suttner Realschule Plus in Betzdorf mit Farbe beschmiert. Ein unbekannter Täter hatte mit fliederfarbener Sprühfarbe Fassadenteile, Türen und Fenster besprüht. Hinweise an die Polizei Betzdorf unter 02741-9260. Quelle: Polizei