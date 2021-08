Veröffentlicht am 13. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Der SPIEGEL-Bestsellerautor – Wladimir Kaminer präsentiert sein neues Buch „Der verlorene Sommer – Deutschland raucht auf dem Balkon“ auf der Glockenspitze in Altenkirchen.

Mit unerschütterlichem Humor blickt Wladimir Kaminer auf die Wochen, die unser Leben veränderten. Der Meister der kurzen Form zaubert aus der Krise kluge Unterhaltung.

Frühjahr 2020. Die Menschen erwachten aus dem Winterschlaf, blinzelten in die Sonne und ahnten nicht, was auf sie zurollte. Im fernen China hatte angeblich ein erkältetes Gürteltier auf eine kranke Fledermaus geniest – ein Virus war geboren, das die gesamte Welt lahmlegte. Nur der Neugier von Wladimir Kaminer konnte es nichts anhaben. Wie gingen die Menschen mit Mundschutz, Lockdown und Fassbier-Verbot um? Wie fühlten sich die ersten zarten Lockerungen an? Und welche Welt fand man da draußen vor? Wladimir Kaminer erzählt mit Humor und Empathie vom Alltag der Coronauten und der allmählichen Veränderung unserer Realität.

Donnerstag, 19. August 2021, Beginn: 20 Uhr; Einlass: 18:30 Uhr, Eintritt: VVK 22€ / ABK 27€, Ort: Open Air Sommer Glockenspitze, Altenkirchen. Bei unbeständigem Wetter findet die Veranstaltung im ZirkusZelt statt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen. Foto 10: C – Renate Wachow