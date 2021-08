Veröffentlicht am 13. August 2021 von wwa

GROSSMAISCHEID – Breitbandausbau im Landkreis Neuwied geht weiter – Gewerbegebiet in Großmaischeid an Glasfasernetz angeschlossen – Landrat Achim Hallerbach: „Wir treiben den Ausbau mit Hochdruck voran“

Der Breitbandausbau im Kreis Neuwied wird weiter mit Hochdruck vorangetrieben. Jetzt hat die Syna GmbH das Gewerbegebiet in Großmaischeid an das Glasfasernetz angeschlossen. Hierzu wurden insgesamt rund neun Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Das Netz wurde im Juni 2021 fertiggestellt. Die Syna übernimmt Investition, Planung und Bau sowie den Betrieb des Glasfasernetzes. Die KEVAG Telekom (KTK) mietet die Netze an und bietet den Unternehmen Produkte mit attraktiven Konditionen an.

„Wir freuen uns, dass uns mit aktuell neun Kunden fast alle Unternehmen aus dem Gewerbegebiet Großmaischeid einen Auftrag für ihre neuen Highspeed-Datenverbindungen erteilt haben“, erklärt Bernd Gowitzke, Geschäftsführer der KTK.

Landrat Achim Hallerbach freut sich über den Fortschritt im Glasfaserausbau: „Es ist mir ein besonderes Anliegen den Breitbandausbau im Landkreis voranzutreiben. Mit der Syna und der KEVAG Telekom haben wir zwei leistungsfähige Partner an unserer kommunalen Seite, die den Ausbau unter den wettbewerbsrechtlichen nicht immer einfachen Rahmenbedingungen vorantreiben“, sagt er.

Auch Johannes Schardt, Prokurist der Syna vom Standort Bonefeld, betont die Bedeutung des Breitbandausbaus im Gewerbegebiet Großmaischeid: „Es ist wichtig, gerade Gewerbegebiete mit Lichtwellentechnik auszubauen. Bei den Kunden in Großmaischeid handelt es sich um Arbeitgeber, die zum Teil deutschlandweit tätig sind und für ihren Betrieb auf schnelles Internet angewiesen sind.

Foto 09: (v.l.): Christof Furch, Bereichsleiter Vertrieb & Marketing der KEVAG Telekom (KTK) und Bernd Gowitzke, Geschäftsführer der KTK freuen sich ebenso wie Landrat Achim Hallerbach, Ortsbürgermeister Guido Kern und Syna-Kommunalmanager Johannes Schardt über den Fortschritt des Breitbandausbaus.