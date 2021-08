Veröffentlicht am 13. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Künstler helfen Künstlern – Westerwälder nehmen Kunstschaffende an der Ahr in den Blick

Sieben heimische Künstlerinnen und Künstler haben bei den Planungen zu ihrer zweiten Ausstellung „Kunst im Hausgarten“ angesichts der Flutkatastrophe ihr Vorhaben um ein wesentliches Element erweitert. Wie Elisabeth und Werner Jung als Gastgebende mitteilen, hat sich die Künstlergruppe kurzfristig entschlossen, auch Werke aus dem Ahrtal mit in die Ausstellung einzubeziehen. Bewusst setzen sie damit ein Zeichen der Solidarität mit den Ahrtaler Flutopfern, darunter konkret Kunstschaffende der Gruppe „marienthaler atelier“ aus Marienthal an der Ahr. Die professionelle Malerin Ute Möller wird einige eigene Werke zeigen sowie Arbeiten ihres ebenfalls von der Flut betroffenen Kollegen Stephan Maria Glöckner mitbringen. Während Möller vor allem Aquarelle und Portraits kreiert, arbeitet ihr Kollege Glöckner auch als Grafiker, Sänger und Songwriter. Das Atelier ihrer Gruppe blieb zwar von der Flutwelle verschont, jedoch sind beide privat vom Hochwasser mit heimgesucht worden.

„Kunst – egal ob bildnerisch, literarisch, theatralisch oder musikalisch – zählen wir zu den unverzichtbaren Lebensäußerungen. Kunst kann auch in schwierigsten Zeiten Menschen dabei unterstützen, auszudrücken was ist und was sein soll.“, sagt Werner Jung und verweist auf historische Beispiele. Er unterstellt Künstlern ein Sinngebungspotenzial, welches auch zur Wiedererlangung von lokaler und regionaler Identität beitragen könne.

Aus diesem Motivbündel heraus ist den Westerwälder Kunstschaffenden an einer Ermutigung der Kunstszene im Ahrtal gelegen. Und sie glauben, dass sich Kunstgenuss mit Sensibilität für gegenwärtiges Leid vereinbaren lassen muss. Deshalb werden sie bei freiem Eintritt am Sonntag, dem 22. August, in den Altenkirchener Hausgärten Im Mühlberg 4 und 39 auch zu Spenden für ihre so betroffenen Kolleginnen und Kollegen ermuntern.

Die Beteiligten der Ausstellung freuen sich darauf, bei Gemälden, Skulpturen und anderen Kunstobjekten sowie der Live-Musik der Gruppe TRIOPOESIE vielen Kunstinteressierten zu begegnen.

Sonntag 22. August, 11 Uhr bis 18 Uhr Kunst im Hausgarten, Altenkirchen, Im Mühlberg 4; Eintritt frei. Mitwirkende: Susanne Elter, Eva Hermann, Elisabeth Jung, Salvatore Oliverio, Elke Überlacker-Gaul, Volker Viereck, Friedhelm Zöllner sowie die Musiker von Triopoesie mit Stefan Henn, Heribert Blume, Thomas Wunder