Veröffentlicht am 13. August 2021 von wwa

NEUWIED – vhs Neuwied gratuliert zum erfolgreichen Schulabschluss

Alle zu den Prüfungen zugelassenen Teilnehmenden des Berufsreifekurses an der vhs Neuwied haben ihre schriftlichen und mündlichen Prüfungen bestanden und damit ihr Abschlusszeugnis in Empfang genommen. Der Berufsreifekurs dient dem Nachholen des vormals als Hauptschulabschluss bezeichneten Schulabschlusses. Den glücklichen Absolventen eröffnen sich nun neue Türen. Einige starten bald im Einzugsgebiet des Neuwieder Landkreises ihre Ausbildung in sozialen Arbeitsbereichen oder in der Industrie. Manch einer strebt als nächsten Schritt einen höheren Bildungsabschluss an. Die vhs Neuwied wünscht den Absolventen für den weiteren Lebensweg alles Gute und möchte dem neuen und voll besetzten Jahrgang 2021/22 trotz der erschwerten Bedingungen während der Coronapandemie Mut machen: „Auch Ihr könnt Euren Schulabschluss schaffen!“. Foto 07: