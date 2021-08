Veröffentlicht am 13. August 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Blutspendetermin in Birken-Honigsessen

Die DRK-Bereitschaft Birken-Honigsessen, die in diesen Tagen auf ein 90jähriges Bestehen zurückblickt, hatte wieder zum Blutspenden eingeladen. Und war dann selbst überrascht von der hohen Beteiligung.

„Die geplante Spendenzahl ist um 64 Prozent übertroffen worden“, freute sich nicht nur Daniel Hoffmann, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland und verband dies mit einem großen Lob an die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des örtlichen Rotes Kreuzes. Als Blutspendebeauftragte haben Lars Lauer und Luca Rohs die jüngste Aktion koordiniert. Alles in allem waren sieben DRK-Leute mit von der lobenswerten Partie.

Erschienen zum „Abzapfen“ waren fast 80 Damen und Herren und haben damit eine große Verantwortung an den Tag gelegt. Besonders froh und dankbar zeigten sich die Helfer über die gut 20 Erstspender/innen: „Eine tolle Sache, mit der wir gar nicht gerechnet hatten“. „Es gab zwar im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz eine insgesamt höhere Spendenbereitschaft“, so Daniel Hoffmann, „jedoch ist der Bedarf durch die Lockerungen in der Corona-Krise und ganz aktuell durch die Flutkatastrophe wieder stark angestiegen. Die ohnehin besorgniserregend niedrigen Lagerbestände an Blutkonserven bilden eine große Gefahr. Es droht eine großflächige Unterversorgung der Krankenhäuser und Kliniken“.

„Umso wichtiger sei es“, fügte er an, „dass sich die Menschen ihrer Verantwortung gegenüber dem Nächsten bewusst sind und zum Blutspenden gehen. Man solle auch bedenken, dass er selbst jederzeit in die Lage kommen kann, den ´Lebenssaft` in Anspruch nehmen zu müssen“. Information und Anmeldung unter: https://www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/. Eine Terminreservierung ist ausdrücklich erwünscht. In Birken-Honigsessen hat sich übrigens unter anderem die Schützenbruderschaft mächtig für das Spenden eingesetzt. Man machte fleißig Werbung im Netz mit dem Ergebnis, dass allein seitens der Schützen acht Blutspender vor Ort waren. Gespendet werden kann auch nach einer Corona-Impfung sofern keine Impfreaktionen aufgetreten sind. In der Turnhalle von Birken-Honigsessen ist Freitag, der 5. November 2021, als nächster Termin anberaumt. (bt) Fotos: Bernhard Theis