Veröffentlicht am 13. August 2021 von wwa

NEUWIED – Der Liebe nachspüren – Premiere der „Sundowner“ am 18. August

Eine besondere Premiere erlebt Neuwied am Mittwoch, 18. August. Der erste „Sundowner“ des Deichstadturlaubs 2021 steht an. Fast alle Sinne werden aktiviert bei diesem neuen, Corona-konformen Veranstaltungsformat des Amtes für Stadtmarketing. In zauberhafter Atmosphäre lädt die Natur zum Genießen ein, dazu werden ein Cocktail gereicht und eine akustische Überraschung serviert: Boris Weber und Tamy Sperlich versüßen Einheimischen und Gästen den Abend mit dem Programm „Love Letters“, während diese im Liegestuhl entspannen. Eine Stunde lang, von 19 bis etwa 20 Uhr, lassen die Urlauber die Seele baumeln und den Abend entspannt ausklingen. Treffpunkt für dieses ungewöhnliche Event ist das Parkrestaurant Nodhausen, Nodhausen 1.

Anmeldung und Ticketkauf bis zwei Tage vor dem Termin über die Tourist-Information Neuwied, Telefon 02631 802 5555 oder E-Mail tourist-information@neuwied.de. Es können bis zu 30 Personen an der Freiluft-Veranstaltung teilnehmen.