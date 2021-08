Veröffentlicht am 12. August 2021 von wwa

VALLENDAR – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 – Radfahrer von Fahrzeug erfasst

Donnerstagmorgen, 12. August 2021, gegen 08:54 Uhr kam es im Bereich der B 42, in der Rheinstraße, in Vallendar, in Höhe REWE, in Fahrtrichtung Bendorf zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein PKW-Fahrer fuhr vom Parkplatz in den fließenden Verkehr ein und kollidierte mit einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde noch einige Meter unter dem Fahrzeug mitgeschleift. Er wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in eine Klinik nach Koblenz gebracht. Quelle: Polizei