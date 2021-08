Veröffentlicht am 18. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Vortragsveranstaltung von Kirsten Peoraro mit dem Thema: „Von Männern und Frauen – ein phänomenaler Unterschied“

Am Mittwoch, den 8. September 2021, findet in der Kreisverwaltung Altenkirchen, im Wilhelm -Boden-Saal (111), um 18 Uhr, Parkstraße 1, 57610 Altenkirchen, eine Vortragsveranstaltung von Kirsten Peoraro statt.

Viele haben es immer schon gewusst, Einige haben es befürchtet und manche haben es bezweifelt: Doch die Wahrheit ist, Männer und Frauen sind nicht gleich! Gleichberechtigt ja, doch das ist etwas anderes. Langjährige Studien beweisen, zwischen Männern und Frauen gibt es mehr als nur „den kleinen Unterschied“. Im Gegenteil, er ist phänomenal. Wussten Sie zum Beispiel, dass Männer „Tunnelvision“ haben und Frauen Rundumblick? Wussten Sie, dass Frauen wirklich anders hören als Männer? Der interessante Vortrag zeigt amüsant die Unterschiede auf, so dass man nun nicht nur verstehen kann, warum ER die Butter im Kühlschrank nicht findet, während SIE diese mit einem Griff herauszieht – oder warum ein Mann einen Weg anders erklärt als eine Frau, sondern auch warum Missverständnisse im Alltag und im Berufsleben entstehen. Männer und Frauen unterscheiden sich nämlich beträchtlich im Denken, in der Wahrnehmung, Orientierung und in der Kommunikation. Viele Probleme lösen sich in Luft auf, wenn man diese Unterschiede in ihrem Grundsatz versteht.

Anmeldung werden erbeten bei der Gleichstellungsbeauftragten, Julia Bieler, Tel. 02681/81-2026 sowie per E-Mail unter julia.bieler@kreis-ak.de. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen.