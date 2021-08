Veröffentlicht am 11. August 2021 von wwa

NEUWIED – Bauspielplatz: Neues Hüttendorf errichtet – 8- bis 14-jährige Kinder waren zwei Ferienwochen lang aktiv

Zwei Wochen lang konnten Kinder wieder auf dem Bauspielplatz des Kinder- und Jugendbüros (KiJub) an der Bimsstraße nach Herzenslust bauen und werkeln. Und das Interesse war riesig. „Unser Angebot war komplett ausgebucht“, berichtet KiJub-Fachkraft Stephan Amstad. „Das entstandene Hüttendorf kann sich mehr als sehen lassen.“

Die 8- bis 14-jährigen ließen kleine Prunkbauten entstehen, mal erinnerten sie an Schiffe, mal gab es doppelte Balkone. Eine Hütte zog die Blicke ganz besonders auf sich. Eine Mädchengruppe war mit besonderem Geschick und mit viel Liebe zum Detail ans Werk gegangen. Bei der wöchentlichen Abschlussehrung stach ihre Hütte durch ihr aufwendiges Spitzdach, eine selbst gebaute Eingangstür, sowie einem eigenen Chill-Raum mit Hängematte und LED-Beleuchtung besonders hervor. Der Bau landet als „schönste Hütte“ auf Platz 1.

Neben zahlreichen Gruppenspielen und Bastelangeboten stand im Mittelpunkt des Rahmenprogramms die Beschäftigung mit dem Thema Umwelt. So legten die Kinder eine kleine Schmetterlingswiese an, erfuhren etwas über Bienenzucht, probierten Honig und bauten zahleiche Insektenhotels, die sicherlich einen Platz im eigenen Garten gefunden haben. Auch über das Recht der Kinder auf eine gesunde Umwelt wurde gesprochen.

Das KiJub-Team freut sich bereits jetzt auf die Herbstferien und hofft, dass auch dann wieder der Bauspielplatz unter ähnlichen Bedingungen öffnen kann und erneut wieder kleinen Handwerkern die Möglichkeit bietet, sich auszutoben. Wer eine Bauplatzreservierung für den Herbst vornehmen möchte, wendet sich an das KiJub, Telefon 02631 802 170, E-Mail kijub@neuwied.de.

Fotos 04: Die Kinder brachten Willkommensschilder an ihren Hütten an und stellten zahleiche Insektenhotels her.