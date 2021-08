Veröffentlicht am 10. August 2021 von wwa

KIRCHEN – Einbruch in Imbisswagen in der Siegstraße in Kirchen

Im Zeitraum von Freitag bis Samstag, 06. bis 07. August 2021, zwischen 20:00 und 10:00 Uhr, brachen unbekannte Täter den Imbisswagen vor dem Kaufland in der Siegstraße in Kirchen auf und entwendeten Lebensmittel sowie Getränkedosen.

Ein Teil des Diebesgutes konnte in einem Einkaufswagen vor einem weiteren Geschäft in der Siegstraße aufgefunden werden.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei