Veröffentlicht am 10. August 2021 von wwa

GEBHARDSHAIN – Verkehrsunfall in der Wissener Straße in Gebhardshain

Montagnachmittag, 09. August 2021, gegen 15.00 Uhr befuhr ein 69jähriger Fahrer mit seinem Mercedes die Wissener Straße in Gebhardshain in Richtung Wissen. Der im Gegenverkehr fahrende 55jährige Pkw-Fahrer verlor aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf die linke Fahrspur und kollidierte frontal mit dem Mercedes. Der 55jährige wurde schwer verletzt, der 69jährige erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt circa 15.000 Euro. Quelle: Polizei