Veröffentlicht am 10. August 2021 von wwa

BERLIN-BETZDORF – Michael Wäschenbach unterstützt inclusive Weltspiele – CDU-Landtagsabgeordneter wünscht sich viel Beteiligung aus dem heimischen Raum – Bewerbung bis 31. Oktober 2021

Es sollen die „inklusivsten Weltspiele aller Zeiten werden“, die am 17. bis 24. Juli 2023 in Berlin stattfindenden „Special-Olympics-Weltspiele“, zu denen etwa 7.000 Sporttreibende mit geistiger Behinderung aus aller Welt erwartet werden. 170 Länder – 170 inclusive Kommunen, so lautet das Schlagwort der Veranstalter und dieses ist Programm, denn im unmittelbaren Vorfeld der Spiele werden 400 ausländische Gäste ausgewählte „inclusive Kommunen“ in ganz Rheinland-Pfalz besuchen. Dies alleine wäre für den CDU-Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach. Nach dessen Aussage schon Grund genug, die Werbetrommel in seinem Wahlkreis zu rühren, aber den deutlichen Zugewinn erhält die Aktion seiner Meinung nach durch die Tatsache, „dass hierbei Menschen im Vordergrund stehen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens zu finden sind.“

Gerade im sportlich fairen Wettkampf würden sie oftmals zeigen, „was wirklich in ihnen steckt“, so Wäschenbach, der alle Kommunen in seinem Landkreis auffordert, sich für diese Spiele und auch für die jungen Menschen stark zu machen und sich mit eigenen inklusiven und nachhaltigen Projektideen bis zum 31. Oktober 2021 als Gastgeber für besagte ausländische Besucher zu bewerben. „Es ist nicht nur ein Zeichen, dass auch wir hier im nördlichen Rheinland-Pfalz weltoffen sind“, sagt Michael Wäschenbach, Sprecher der CDU-Fraktion für Menschen mit Behinderungen, „sondern wir bekunden damit aktiv unsere Solidarität mit allen Menschen, die trotz ihrer Einschränkung Großartiges leisten und die uneingeschränkt zu uns gehören. Ich bitte alle Verantwortlichen in den Kommunen, sich dieser tollen Sache anzuschließen, damit bei den Weltspielen im Juli übernächsten Jahres auch viele heimische Sportler und Sportlerinnen Werbung für unsere Region machen.“

Organisator der Aktion ist der Verein „Special Olympics in Rheinland-Pfalz e.V.“, weitere Informationen zur Bewerbung von Kommunen und Projektabläufen können unter www.berlin2023.org/hosttown eingesehen werden.