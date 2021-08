Veröffentlicht am 10. August 2021 von wwa

KOBLENZ/REMAGEN – Vier neue Auszubildende an der Hochschule Koblenz begrüßt

Die Hochschule Koblenz freut sich über vier neue Auszubildende, die in den ersten Augusttagen freundlich begrüßt worden sind. Bei gemeinsamen Aktionen hatten sie Gelegenheit, die Hochschule mit ihren drei Standorten sowie sich untereinander kennen zu lernen.

Zwei der Auszubildenden erlernen jetzt an der Hochschule Koblenz den Beruf des Fachinformatikers, der eine in der Fachrichtung Anwendungsentwicklung, der andere in der Fachrichtung Systemintegration. Eine junge Frau und ein junger Mann werden Verwaltungsfachangestellte, Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung, aufgeteilt auf die Verwaltungen am RheinMoselCampus Koblenz und am RheinAhrCampus Remagen. Hinzu kommt eine Auszubildende zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, die ihre Lehre bereits im vergangenen Jahr in der Bibliothek am RheinMoselCampus begonnen hatte und ebenfalls an den Einführungstagen teilnahm.

Die insgesamt fünf Auszubildenden besuchten alle drei Standorte der Hochschule Koblenz und wurden überall herumgeführt. So erhielten sie etwa am RheinMoselCampus Einblick in viele Labore, Hörsäle und die Bibliothek und konnten sich darüber hinaus die Haustechnik sowie die Mensa ansehen, die derzeit aufwändig saniert wird. Zudem nahmen sie während der Willkommenstage an einer Hochschulralley teil und bekamen viele Informationen zum Ausbildungs- und Berufsleben. Fotos: Hochschule Koblenz/Gandner

Foto 03: 6: In den Räumlichkeiten der Architekturstudiengänge von links: Kaan Jung, Anna-Gabriela Dürksen, Natascha Merten, Sven Krämer, Sarah Becker, Sebastian Beyer und Daniel Koll