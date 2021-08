Veröffentlicht am 10. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Rotes Kreuz dankt treuen Übungsleiterinnen

Auch in diesem Jahr wurden wieder Übungsleiterinnen der Bewegungsprogramme geehrt. Evelin Tornau aus Wissen wurde für 30 Jahre geehrt. Tornau gründete die Gymnastikgruppe vor 30 Jahren in Wissen. Ursula Weber-Jung aus Birken-Honigsessen ist schon seit 10 Jahren aktiv und hat eine bestehende Gruppe aus Ihrem Wohnort übernommen. Beide Kursleiterinnen wurden für ihr ehrenamtliches Engagement geehrt. Birgit Schreiner dankte für die lange Treue und ihr Engagement in der Gymnastik. Nähere Informationen erhält man beim DRK-Kreisverband Altenkirchen Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644. Fotos 01: DRK KR AK