WALLMENROTH – B2 der JSG Siegtal Heller siegt mit 5 : 2 – In einem Freundschaftsspiel gegen die JSG Alchen Klafeld konnte sich die B2 der JSG Siegtal/Heller durchsetzen und beweisen, dass sie bestens auf die bevorstehenden Spiele vorbereitet ist.

In einem Freundschaftsspiel begrüßte die B2 der JSG Siegtal/Heller die Mannschaft der JSG Alchen-Klafeld in der Wallmenrother Dasberg Arena. In der Partie wurde deutlich, dass die Siegtal-Heller-Mannschaft mit besten Voraussetzungen in die neue Saison geht.

Von Anfang an in guter Verfassung:

Nach einem gegenseitigen Abtasten der Mannschaften konnten die Gastgeber in der 15. Minute in Führung gehen. Torschütze Tyler Walkenbach baute dann den Vorsprung bereits sieben Minuten später durch einen verwandelten Elfmeter aus. In der 30. Minute erzielten dann die Gäste ihren ersten Treffer – ebenfalls durch einen verwandelten Elfmeter. Trotz der beiden Strafstöße verhielten sich aber beide Mannschaften äußerst sportlich und lieferten ein faires Spiel ab. Bis zur Halbzeit blieb es dann auch bei dem 2:1-Vorsprung der JSG Siegtal/Heller.

Auch zweite Hälfte fest im Griff

Kurz nach dem Wiederanpfiff konnte Tyler Walkenbach zum dritten Mal den Ball im gegnerischen Netz platzieren und den Vorsprung der Gastgeber ausbauen. Allerdings konnte der Gegner keine fünf Minuten später den Vorsprung wieder verkürzen. Entschieden wurde die Partie dann endgültig in der 65. Minute durch ein Tor von Bruce Baatz und der 69. Minute Lukas Fünfstück.

Damit endete die Partie mit einem klaren Sieg der JSG Siegtal/Heller, so dass man äußerst optimistisch der kommenden Saison entgegenblicken kann. Die Gastgeber bedanken sich auf diesem Wege auch bei den Gegnern, die mit zu einem fairen und sehenswerten Spiel beitrugen.