KREIS ALTENKIRCHEN – Konzerterlös geht ans Kinder MVZ – Sinfonisches Blasorchester des Kreismusikverbandes spendet Konzerterlös an den Förderverein für Kinder im DRK Krankenhaus Kirchen

Da war Georg Becker, Vorsitzender des Fördervereins für Kinder im DRK Krankenhaus in Kirchen überrascht und erfreut zugleich, als er einen Anruf vom Vorsitzenden des Kreismusikverbandes Michael Bug erhielt.

Der Erlös des Neugründungskonzertes des Sinfonischen Blasorchesters am Sonntag, dem 05. September um 17 Uhr in der Stadthalle in Betzdorf soll komplett an den Förderverein gehen.

Für den Vorstand des Kreismusikverbandes Altenkirchen war von vorneherein klar, dass die Einnahmen vom Konzert an einen sozialen Zweck gehen sollen. Auch die Helfer in der harten Zeit der Pandemie sollen belohnt werden. So erhalten die Mitarbeiter der beiden Intensivstationen in den Krankenhäusern in Kirchen und Altenkirchen Freikarten zum Konzert, als symbolisches Dankeschön für ihren Einsatz.

Der Förderverein kümmert sich hauptsächlich darum, den Kindern und deren Eltern den Aufenthalt im Krankenhaus zu erleichtern. Da werden zum Beispiel Zustellbetten für die Eltern angeschafft, Babykleidung oder besondere Stühle zum Stillen. Für die Kinder gibt es ständig zeitgemäßes Spielzeug und auch Ausstattungsgegenstände, die Untersuchungen oder Behandlungen erleichtern werden vom Förderverein angeschafft, da die Krankenkassen bzw. das Krankenhaus für solche Dinge nicht zuständig sind.

Der Erlös des Konzertes soll konkret in den Umbau des Kinder MVZ fließen. Der Aufenthalt im Kinder MVZ ist eine Extremsituation für die kleinen Patienten und soll mit einer entsprechenden Neugestaltung erleichtert werden.

Eintrittskarten für das Konzert können zum Preis von 10,-€ VVK und 12,-€ AK erworben werden. Die Karten gibt es ab sofort bei allen Musiker/innen des Orchesters, bei den Mitgliedern des Kreisvorstandes sowie auf der Homepage (www.kmv-altenkirchen.de) des Kreismusikverbandes Altenkirchen e.V.

Da die Anzahl der Konzertplätze auf 350 Besucher beschränkt ist, macht die Vorbestellung und der Erwerb im Vorverkauf Sinn, da es nicht gewährleistet werden kann, dass an der Abendkasse noch Karten vorrätig sind.

