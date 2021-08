Veröffentlicht am 9. August 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Erfolgreiche Premiere des Bärenkopplaufs – VfL Waldbreitbach begrüßt 204 Läufer – Sieger kommt nach 44 Minuten ins Ziel

Eine erfolgreiche Premiere konnte der VfL Waldbreitbach am 6. August feiern: Am ersten Bärenkopplauf nahmen 204 Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen teil. Der schnellste Läufer kam nach 44:43 Minuten ins Ziel und die schnellste Läuferin absolvierte die elf Kilometer und + 360 /- 260 Höhenmeter in 54:38 Minuten. Gewonnen hat den ersten Bärenkopplauf Fabian Jenne von der SG Wenden. Kathrin von Eichel-Streiber (Meddys Lauftreff Koblenz) war die erste Frau, die auf dem Siegertreppchen landete.

Ein Wettkampf ist trotz der gelockerten Corona-Beschränkungen immer noch eine Seltenheit, daher waren die Teilnehmenden dankbar für diese Möglichkeit im Wiedtal. „Die ersten Rückmeldungen waren sehr positiv. Vielen hat die Strecke über den Premiumwanderweg ‚Wäller Tour Bärenkopp‘ sehr gut gefallen“, sagte der Vorsitzende des VfL Waldbreitbach, Wolfgang Bernath, nach der Siegerehrung. Der Läufer Thomas Enck aus Lüdinghausen lobte die gesamte Veranstaltung: „Danke, dass ihr so einen tollen Lauf auf die Beine gestellt habt. Die ganze Organisation drumherum 1a, bis hin zur Kennzeichnung des Weges. Bin absolut begeistert. Bei einer der nächsten Ausgaben hänge ich ein paar Tage dran für einen Kurzwanderurlaub mit meiner Frau – echt schöne Gegend bei euch.“ Und auch der Verein war nach der Premiere zufrieden. Auf der anspruchsvollen Strecke wurden die Sportler von Streckenposten mit Kuhglocken und Zuschauern sowie von Alphornbläser im Ziel angefeuert. Auf diese Weise angespornt, belegte das „hauseigene“ VfL-Männerteam den 3. Platz in der Mannschaftswertung.

Trotz aller Freude am Sportevent stand natürlich der Gesundheitsschutz aller Beteiligten an oberster Stelle. „Im Startbereich an der Waldbreitbacher Sporthalle, auf der Strecke und natürlich im Zielbereich an den Klosterbergterrassen am Franziskanerkloster wurden die Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie diszipliniert eingehalten“, betonte der Geschäftsführer Josef Hoß.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgten rund 60 Ehrenamtliche unter anderem als Streckenposten, als Parkplatzeinweiser und an Verpflegungsstationen oder in der Vorbereitung und beim Abbau. Die Veranstalter bedankten sich ausdrücklich für das Engagement der Freiwilligen, die finanzielle Unterstützung durch die Sponsoren und die gute Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertretern der Kommune, der Feuerwehr sowie der Polizei. „Ohne all diese Menschen wäre es nicht möglich, solch ein Event durchzuführen“, so Bernath.

Alle Ergebnisse und einen Urkundendownload gibt es auf www.baerenkopplauf.de. Weitere Informationen zum sportlichen Angebot des VfL Waldbreitbach gibt es auf www.vfl-waldbreitbach.de. Eine Übersicht über das Vereinsleben gibt es zudem bei Facebook. Foto 01: