Veröffentlicht am 9. August 2021 von wwa

DERNBACH – Verkehrsunfallflucht in Dernbach

In der Zeit von Freitag bis Samstag, 06. Bis 07. August 2021, zwischen 17:00 und 11:00 Uhr, ereignete sich in Dernbach, in der Bischof-Blum-Straße ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug, mit unbekanntem Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Rangieren, einen ordnungsgemäß geparkten BMW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, unter Tel.: 02602 / 92260, zu melden. Quelle: Polizei