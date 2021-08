Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

SEELBACH bei Hamm – Die Kölner Band „Höhner“ begeisterten ihre Fans im Kloster Marienthal

Im Rahmen des Kultursommers im Kloster Marienthal stand ein weiteres Highlight auf dem Programm. Zum Auftritt der „Höhner“ fanden sich zahlreiche Gäste und Fans Im Klostergarten in Marienthal ein. Die Organisatoren Lutz Persch und Uwe Steiniger begrüßten die Besucher unter anderem Landrat Dr. Enders nebst Gattin, den Verbandsbürgermeister von Hamm Dietmar Henrich und den Bürgermeister der Verbandsgemeine Daaden-Herdorf Wolfgang Schneider. Mit einem Spendenaufruf für die für die Flutopfer in Ahrweiler gaben sie die Bühne für die Künstler frei. Von begeistertem Beifalle begleitet betraten die Musiker die Bühne. Frontmann und Sänger Henning Krautmacher begrüßte die Zahlreichen Fans und stellte zwei neue Bandmitglieder vor. An der Leadgitarre Edin Colic und Freddy Lubitz ebenso Gitarre. Nach den ersten bekannten Songs hielt es die Zuschauer nicht mehr auf den Bänken.

Mit bekannten Liedern wie „Hey Kölle“ oder „Wenn nicht jetzt wann dann“ sangen die Fans textsicher mit. Eine Weltpremiere war das nächste Highlight. Der Neuzugang der Band, Freddy Lubitz, war in das Flutkatastrophengebiet nach Ahrweiler gereist, um die Zerstörung hautnah zu sehen. Dieser Anblick berührte ihn so, dass er einen Song für die Flutopfer schreiben musste. „Sag mir das wir es schaffen“. Ein bewegender Song, der die Besucher nachdenklich stimmte. Was nun passierte, hatte sich keiner gewünscht. Der Himmel öffnete seine Schleusen und ein heftiger langanhaltender Regen ergoss sich über die Konzertszene. Ein richtiger Fan lässt sich davon nicht abschrecken. Viele Besucher hatten sich vorsorglich mit Regenschirmen und Caps eingedeckt und da die Band ohne Pause weiterspielte, tat der Regen der guten Laune keinen Abbruch. Auch wenn die Bühne ein paar mal vom Wasser befreit werden musste, gaben die „Kölsche Jungs“ noch einige Zugaben zur Freude der Fans. (rewa) Fotos: Renate Wachow