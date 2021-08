Veröffentlicht am 9. August 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – JAN PLEWKA & MARCO SCHMEDTJE mit BETWEEN the BARS auf der Glockenspitze in Altenkirchen

Jan Plewka ist einer der facettenreichsten deutschen Musiker und Sänger. Er war in der „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ Staffel im letzten Jahr dabei und erreichte dadurch einen noch größeren Bekanntheitsgrad.

Mit seiner Band „Selig“ gehört er seit Mitte der 90er Jahre zum Besten und Erfolgreichsten, was die deutschsprachige Musikszene zu bieten hat. Mit BETWEEN the BARS hält er nun Rückschau, gemeinsam mit Marco Schmedtje, seinem Freund und langjährigen musikalischen Weggefährten, der ihn kongenial an der Gitarre begleitet.

So lassen sich Plewka und Schmedtje musikalisch quer durch die Jahrzehnte treiben. Sie spielen Lieder von Ton Steine Scherben und Rio Reiser, eigene Stücke aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Zinoba und Simon & Garfunkel – Songs aus ihrer Sound of Silence – Produktion, Lieder von Jan Plewkas Solo-Album und von Schöne Geister, dem ersten Album von Marco Schmedtje.

Zwei Stimmen und eine Gitarre – und das Publikum bestimmt, was gespielt wird. Das sind die Zutaten für diesen rein akustischen, sehr feinen und intimen Abend. Plewka und Schmedtje spielen voller Seele und Leidenschaft. Es wird gesungen und getrunken werden an diesem Abend – gelacht, geweint, geflirtet und vielleicht auch geküsst.

Der Auftritt ist am Samstag, 14. August 2021, Beginn: 19 Uhr; Einlass 17:30 Uhr, Eintritt: VVK 28€; ABK 33 €; Open Air Sommer Glockenspitze, Altenkirchen; Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im ZirkusZelt statt. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de telefonisch 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.