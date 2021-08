Veröffentlicht am 9. August 2021 von wwa

HAHN am SEE – Verkehrsunfall auf der B 8 – Fahrer unter deutlich unter Alkoholeinfluss

Sonntagmorgen, 08. August 2021, gegen 01:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 8 aus Fahrtrichtung Herschbach kommend in Fahrtrichtung Hahn am See. Ein 21jähriger Mann kam vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs und einer starken Alkoholisierung mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen, an seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gem. § 315 c StGB eingeleitet. Quelle: Polizei