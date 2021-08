Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

FRIESENHAGEN – Verkehrsunfall auf der L 278 – Unfallverursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag, 08. August 2021, gegen 09.43 Uhr auf der L 278 im Bereich der Ortslage Friesenhagen-Gösingen suchte die Polizei Betzdorf mit Unterstützung der Feuerwehr der VG Kirchen nach einem vermutlich schwerverletzten, aber zu Fuß flüchtigen Verkehrsunfallverursacher. Hier kamen auch eine Drohne der Feuerwehr und zwei Spürhunde der Polizei zum Einsatz. Der 38jährige Mann schaffte es, sich über Stunden in einem größeren Waldstück verborgen zu halten, bis er schließlich gegen 13:40 Uhr von Polizeikräften gefunden und festgenommen wurde. Aufgrund seiner schweren Verletzung wurde er vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht. Der Mann ist polizeibekannt und wurde bereits wegen mehrerer anderer Delikte gesucht. Der Schaden an seinem Pkw wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei