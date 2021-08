Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

NEUWIED – Kino und Cocktails unter freiem Himmel genießen – „Sommer am Rhein“ in den Goethe-Anlagen bis 15. August

Der „Sommer am Rhein“ ist bereits in vollem Gange. Seit dem 2. August bringt täglich eine andere bekannte regionale Band ihre Live-Show auf die Bühne in den Goethe-Anlagen. Am Samstag, 7. August, tritt um 19.30 Uhr „BluesAffair“ auf und am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr „Ohne Filter“.

Die zweite Woche des „Sommer am Rhein“ steht im Zeichen altbekannter und jüngerer Filmklassiker. Die Konzertbühne weicht einer Kinoleinwand, auf der jeden Abend ab 21.30 Uhr ein Film gezeigt wird. Während der Vorführungen können mittels eines QR-Codes am Platz mexikanisches Essen, Cocktails und mehr bestellt werden. Der Biergarten öffnet bei freiem Eintritt täglich um 18 Uhr, bei sonnigem Wetter früher. Tickets für die Kinovorstellungen gibt es bei der Tourist-Information, über Ticket Regional und an der Abendkasse für 10 Euro. Bei allen Veranstaltungen ist die geltende Corona-Schutzverordnung einzuhalten.

Folgende Filme werden aufgeführt:

Dienstag, 10. August, „25 km/h“;

Mittwoch, 11. August, „Das geheime Leben der Bäume“;

Donnerstag, 12. August, „Mamma Mia!“;

Freitag, 13. August, „Catweazle“;

Samstag, 14. August, „Little Woman”;

Sonntag, 15. August, „Bohemian Rhapsody”

Details unter www.neuwied.de/sommeramrhein.html