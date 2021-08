Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

ASBACH – Schmetterlinge (er)kennen lernen!

Ein Admiral dient nicht nur bei der Marine, ein Schornsteinfeger reinigt nicht nur Ihren Kamin und ein Kaisermantel hält nicht nur Cäsar warm. Alle drei fliegen auch auf unseren Wiesen und Weiden umher, denn es sind die Namen von heimischen Schmetterlingen! Haben Sie Lust mehr über sie zu erfahren um beim nächsten Spaziergang zu erkennen, welcher Schmetterling an Ihnen vorbeiflattert?

Dann lernen Sie doch gemeinsam mit uns die heimischen Arten kennen!

Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz und der ANUAL e.V. laden dazu am 14.08. zu einer Exkursion in die VG Asbach ein! Um uns darauf vorzubereiten, gibt es am 10.08. abends um 18.00 Uhr eine Online-Einführung zu den Unterscheidungsmerkmalen und weiteren Infos über Schmetterlinge. Sie können beide Veranstaltungen auch unabhängig voneinander besuchen.

Weitere Infos und Anmeldung unter: leah.nebel@snu.rlp.de; 0228 886889-66. Fotos: Diana Wachow