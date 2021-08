Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

NEUWIED – Beim Deichstadturlaub wird ein Haus zur Leinwand – Vielfältige künstlerische Mitmach-Aktionen in Neuwied

Kunst für den öffentlichen Raum, im Park, von Kindern und nach historischem Vorbild: Das städtische Sommerprogramm „Deichstadturlaub 2021“ lädt ein zum Mitmachen, Ausprobieren und Bewundern. Beim Graffiti-Workshop mit dem bekannten „Bananensprayer“ Thomas Baumgärtel wird sogar ein ganzes Haus zur Leinwand.

„Kunst verbindet“ ist das Motto eines Workshops am Donnerstag, 12. August, ab 14 Uhr. Lustwandelnd nehmen die Kunstinteressierten die Eindrücke des Neuwieder Schlossparks in sich auf, um diese Inspiration mittels verschiedener Techniken unter fachkundiger Anleitung zu Papier zu bringen.

Jüngere Künstlerinnen und Künstler lernen im (Groß-)Eltern-Kind-Workshop „Malen und Erleben“, wie vielseitig, bunt und interessant Kunst sein kann. Treffpunkt ist am Mittwoch, 18. August, um 15 Uhr das Deichtor am Schloss.

Der berühmte Graffiti-Künstler Thomas Baumgärtel gibt am Donnerstag, 26. August, von 11 bis 16 Uhr exklusive Einblicke in die Technik seines beliebten Kunststils, der „Stenciltechnik“, also der Arbeit mit Schablonen. Wer mitmacht, bekommt sogar Gelegenheit, sich gemeinsam mit Thomas Baumgärtel auf einem Bauwerk in Neuwied zu verewigen.

Bis Heiligabend ist noch ein bisschen Zeit, aber wer dieses Jahr mit Fachwissen zum beliebten Herrnhuterstern auftrumpfen möchte, lernt am Samstag, 21. August oder 18. September, was dieser historische Weihnachtsschmuck mit der Herrnhuter Brüdergemeine in Neuwied zu tun hat. Treffpunkt ist an beiden Daten um 14 Uhr der Kirchsaal der Brüdergemeinde in der Friedrichstraße.

Anmeldung und Ticketkauf bitte bis drei Tage vor dem jeweiligen Termin über die Tourist-Information Neuwied unter Telefon 02631 802 55 55 oder Email tourist-information@neuwied.de. Viele weitere Urlaubserlebnisse in und um Neuwied werden vorgestellt unter www.neuwied.de/deichstadturlaub.html.