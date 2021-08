Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

PLECKHAUSEN – Pleckhauser Sommer-Dorftrödel

Am Sonntag, 5. September 2021, findet von 10.00 bis 17.00 Uhr der erste Pleckhauser Sommer-Dorftrödel statt. Über das komplette Dorf verteilt, werden Flohmarktstände auf privaten Grundstücken aufgebaut. Da kann gestöbert, gefeilscht und gekauft werden. Die Teilnehmer erkennt man an bunten Luftballons die am Grundstück angebracht sind. Bei hoffentlich schönem Wetter, können sich die Besucher in der Dorfmitte mit gekühlten Getränken und Speisen stärken. Die Bewirtung übernimmt die Jugendfeuerwehr aus Pleckhausen, die dieses Jahr ihr 30. Jubiläum feiert. Den Erlös der Bewirtung möchte die Jugendfeuerwehr Pleckhausen an eine Jugendfeuerwehr aus dem Ahrtal spenden. Pleckhausen freut sich auf zahlreiche Besucher. Ortsbürgermeister Ludger Heßeler