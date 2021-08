Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Besser fotografieren – Kreisvolkshochschule bietet Crashkurs mit prämiertem Fotografen in Altenkirchen an

Unter der Leitung von Olaf Pitzer plant die Kreisvolkshochschule am Samstag, 21. August, von 9 bis circa 15.30 Uhr, in Altenkirchen den Workshop „Besser fotografieren“. Inzwischen bieten die zurückgehenden Coronazahlen auch für die Bildungseinrichtungen wieder deutlich mehr Möglichkeiten, sodass auch die Kreisvolkshochschule Altenkirchen wieder wie früher und in Präsenz Teilnehmer/innen begrüßen kann. Viele Monate war das Kursgeschehen stark eingeschränkt, von Mitte Dezember ´20 bis Ende Mai ´21 gab es gar keine Präsenzveranstaltungen. Wo immer es möglich war, fanden Online-Kurse statt, auf die sich sogar anfängliche Onlineskeptiker einrichteten.

Der aktuelle Fotokurs wird im Gebäude der Kreisvolkshochschule unter Einhaltung der aktuellen Corona-regelungen stattfinden und richtet sich an alle, die Spaß am Fotografieren haben. Es werden Tipps vermittelt, um mit einfachen Mitteln einen großen Schritt zu besseren Bildern zu machen. Es werden grundlegende Kenntnisse im Bereich der Kameraeinstellungen für Spiegelreflexkameras vermittelt, wie beispielsweise Filmempfindlichkeit, Blende, Blitzlicht und Bildgestaltung.

Der Tagesworkshop ist speziell für Anfänger und Einsteiger der digitalen Fotografie konzipiert. Kursleiter Olaf Pitzer kommt aus dem Landkreis Altenkirchen und wurde 2012 von der „Computerbild“ sowie dem Objektivhersteller SIGMA zu „Deutschlands bestem Fotograf“ in der Kategorie ästhetischer Akt gewählt.

Ein Fortführungskurs mit dem Schwerpunkt Bildgestaltung und Beleuchtungstechnik wird aufbauend am Samstag, 28. August, angeboten. Die Teilnehmerplätze sind limitiert und werden in der Reihenfolge der verbindlichen Buchung vergeben. Die Kursgebühr beträgt jeweils 40 Euro. Wie bei allen Kursen der KVHS gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule (Tel.: 02681-812212 oder per E-Mail: kvhs@kreis-ak.de) entgegen.