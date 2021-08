Veröffentlicht am 8. August 2021 von wwa

NEUWIED – Deichstadturlaub: Natur erleben und Kulinarik genießen – Faszinierende Fauna am Bordstein und im Weinberg beobachten

Auf ins Grüne! Die Natur mit allen Sinnen erleben, dazu regt der „Deichstadt-Urlaub 2021“ an. Das abwechslungsreiche Sommerprogramm des Neuwieder Stadtmarketings enthält neben zahlreichen Events und Unternehmungen innerhalb der Stadt auch einige Ausflüge ins Neuwieder Umland. Panoramablicke über die Weinberge, Flanieren durch Streuobstwiesen und romantische „Sundowner“ stehen auf dem Programm. Sogar in den Straßenschluchten der Innenstadt gibt es vielfältiges grünes Leben zu entdecken. Und immer wird dazu eine kleine Köstlichkeit kredenzt.

Am Dienstag, 10. August, lernen Wanderbegeisterte bei einem zweistündigen Ausflug in die Natur alles Wichtige über Streuobstwiesen. Was unterscheidet alte und neue Obstsorten, wie wird ein Obstbaum geschnitten und welche Bedeutung haben Streuobstwiesen für ein gesundes Ökosystem? Das und mehr erfahren Interessierte, die sich um 16 Uhr an der Schützenhalle in Leutesdorf einfinden.

Die vielfältige Flora zwischen Bürgersteig und Gullydeckel erkundet eine neugierige Gruppe um Dr. Lutz Neitzert am Sonntag, 15. August. Ab 14 Uhr lädt der Fachmann ein zum Blick über den Wiesen- und den Tellerrand hinaus. Treffpunkt für diese Exkursion sind die Goethe-Anlagen.

Wandern mit Weitblick steht am Donnerstag, 19. August, im Urlaubsplaner. Um 16.30 Uhr startet eine etwa vier Kilometer lange Tour an der Schützenhalle Leutesdorf. Nach einem schwungvollen Stopp an der Weinbergschaukel lädt der nächste Aussichtspunkt zum besinnlichen Verweilen ein bei einem Glas Sekt.

Anmeldung und Ticketkauf bitte bis drei Tage vor dem jeweiligen Termin über die Tourist-Information Neuwied unter Telefon 02631 802 55 55 oder Email tourist-information@neuwied.de.

Die Treffpunkte für die romantischen „Sundowner“, zu denen an außergewöhnlichen Orten Liegestühle aufgestellt und Getränke gereicht werden, um der Sonne in den Abend zu folgen, werden kurzfristig angekündigt auf www.neuwied.de/deichstadturlaub.html. Foto 09: