Veröffentlicht am 7. August 2021 von wwa

NEUWIED – Sportler machen’s vor: Impfen ist eine Teamleistung – VCN lädt am 9. August zum Impfen ein, FV Engers am 13. August

Damit alle Menschen, die sich impfen lassen können und wollen, dies auch zeitnah erledigen, bietet die Stadt Neuwied weitere offene Impftermine an. Am Montag, 9. August, wird von 16.30 bis 17.30 Uhr im Foyer der Turnhalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied gegen das Coronavirus geimpft. Dieser Impftermin wird in Zusammenarbeit mit dem Volleyballclub Neuwied ‘77 durchgeführt. Im Anschluss sind alle Interessierten eingeladen, von der Tribüne aus beim freien Training der neuen Mannschaft zuzusehen.

Eine weitere Impfmöglichkeit mit sportlichem Rahmenprogramm organisiert am Freitag, 13. August, der FV Engers mit der Stadt Neuwied ab 16.30 Uhr auf dem Parkplatz „Alte Post“ neben dem Eingang zum Stadion am Wasserturm in der Alleestraße. Im ersten Spiel der Oberliga-Saison tritt die TuS Koblenz um 19.30 Uhr gegen die Erste aus Engers an. Auch Covid-Schnelltests werden vor Ort durchgeführt. Nur, wer tagesaktuell negativ auf das Coronavirus getestet wurde, einen vollständigen Impfschutz oder eine überstandene Infektion nachweisen kann, darf ins Stadion. Eintrittskarten gibt es ausschließlich im Vorverkauf, vom 10. bis 12. August ab 17 Uhr im Vereinsheim des FV Engers 07.

Zu beiden Terminen ist ein Ausweisdokument mitzubringen sowie – sofern vorhanden – Krankenkassenkarte und Impfpass. Das Impfangebot richtet sich auch an Personen, die nicht in der Stadt Neuwied gemeldet sind. Impfarzt Dr. Dockhorn hat die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson im Gepäck.

Mittlerweile könnten alle in und um Neuwied geimpft werden, sofern kein medizinischer Grund dagegen spricht – ausreichend Impfstoff ist verfügbar und auch freie Termine gibt es bei verschiedenen Stellen. Doch die Impfquote steigt deutlich langsamer als noch vor wenigen Wochen. Fachleute sehen eine neue Infektionswelle auf Deutschland zukommen. „Dem wollen wir zuvorkommen“, erklärt Bürgermeister Peter Jung den Hintergrund der sportlichen Impfkampagne, „und freuen uns sehr, mit dem VCN und dem FV Engers die Unterstützung bekannter Vereine zu haben. Weitere engagierte Sportvereine aus dem Stadtgebiet dürfen sich gerne bei mir melden, um ebenfalls gemeinsame Impfaktionen auf die Beine zu stellen. Weil impfen eine Teamleistung ist!“