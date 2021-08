Veröffentlicht am 29. August 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Aquarell und Handlettering Workshop für Kinder ab acht Jahren in Altenkirchen

Kinder ab acht Jahren können am Samstag, 18. September, in der Zeit von 9.30 bis 12.30 Uhr, die Grundlagen des Buchstabenzeichnens und der modernen Kalligraphie in verschiedenen Techniken kennenlernen. Der Workshop richtet sich an alle Mädels und Jungs, die gerne kreativ sind und sich für Schriften und Aquarellmalerei interessieren.

Es geht in diesem Kurs um die Gestaltung von kunstvollen Motiven z. B. mit floralen Elementen, Blumenkränzen, colorierten Zeichnungen und Galaxy-Bilder. Die Aquarell-Illustrationen können mit Mustern, wie Schnörkel, kunstvoller Schrift oder Handlettering kombiniert werden.

Veranstalter ist das Kreisjugendamt Altenkirchen. Die Teilnehmergebühr beträgt 10 Euro.

Interessierte Erziehungsberechtigte können beim Kreisjugendamt Altenkirchen, Anna Beck, per E-Mail unter: anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de, ihre Kinder anmelden. Foto 03: