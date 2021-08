Veröffentlicht am 7. August 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht auf der B 256

Donnerstagvormittag, 05. August 2021, kam es gegen 10:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der B 256 innerhalb der Ortslage Straßenhaus. Eine männliche Person hatte seinen PKW am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Willroth geparkt. Kurz darauf touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei