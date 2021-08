Veröffentlicht am 6. August 2021 von wwa

SELBACH – Wallfahrt von Selbach nach Marienthal

Die Kirchengemeinde Selbach hatte wieder zur traditionellen Wallfahrt nach Marienthal eingeladen. Während man das Fest der Hl. Anna als Schutzpatronin der heimischen Kapelle jüngst mit einem Gottesdienst auf dem neu errichteten Dorfplatz begangen hatte, ging es nun auf vier Rädern zu dem früheren Kloster. Diakon Peter Vanderfuhr freute sich über die rund 20 Teilnehmer, zu denen auch Hans Kolb gehörte. Er ist einer der ältesten Selbacher Einwohner. Vanderfuhr segnete zunächst die Autos:

„Verkehrsmittel helfen dem Menschen sein Leben zu gestalten. Er bedient sich deren in Freizeit und Erholung. Autos fordern ihn aber auch heraus, sich seiner Verantwortung gegenüber den Mitmenschen bewusst zu sein.

Gott möge die Fahrer und alle übrigen Insassen vor den Gefahren im Straßenverkehr beschützen“. Nach dem Segen absolvierte man den Kreuzweg und stimmte dabei Lieder wie „Ros`, oh schöne Ros`in Sankt Annä Schoß“ oder „Mutter Anna dir sei Preis“. Weiter sagte der Diakon: „Wir wollen die Stationen deines Kreuzwegs betrachten. Indem wir mit dir gehen, erschließt sich uns Stück für Stück auch unser eigener Glaubensweg. Alles was Du tust ist Beispiel und Maßstab für uns.“ Nach dem Abschlussgottesdienst mit Pastor Martin Kürten und Peter Vanderfuhr in der Klosterkirche begaben sich die Pilger bei bester Laune zum gemeinsamen Mahl in den Marienthaler Hof. (bt) Fotos: Bernhard Theis