Veröffentlicht am 6. August 2021 von wwa

HELMENZEN – Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Erwin Rüddel besuchen das Hofgut Bongart

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner besucht gemeinsam mit dem heimischen CDU-Bundestagsabgeordneten Erwin Rüddel, am Donnerstag, 12. August 2021, den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Matthias Augst, das Hofgut Bongart in Helmenzen. Aufgrund seiner breiten Aufstellung (Legehennen, Milchproduktion, Ackerbau) und seiner Lage, bieten sich hier gute Anknüpfungspunkte für aktuelle Themen.

So wird ein wichtiges Thema der Stand der Meditation zwischen Landwirtschaft und Einzelhandel sein. Konkret soll die unmittelbare Geschäftsbeziehung zum Lebensmitteleinzelhandel erörtert werden. Als weitere Punkte stehen die Direktvermarktung am Hof, die Lage im Präventionsgebiet Wolf, dem Hotspot in der Verbandsgemeinde Altenkirchen/Flammersfeld, sowie die durch Baugebiete verursachte starke Betroffenheit hinblickend Flächenverluste auf dem Programm. Mit in diesen Termin eingebunden ist eine Abordnung des zuständigen Bauern- und Winzerverbandes.