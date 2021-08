Veröffentlicht am 6. August 2021 von wwa

KIRCHEN – Andreas Hundhausen und Christian Peter gratulieren Lars Niwar zur Eröffnung seines Unternehmens im Bereich mobiles Personaltraining

Verbandsbürgermeister Andreas Hundhausen und Ortsbürgermeister (Mudersbach) Christian Peter gratulierten Lars Niwar zur Eröffnung seines mobilen Unternehmens im Bereich Personaltraining. Empfangen wurden alle Beteiligten in seinem privaten Home Gym in Mudersbach. Eine alte Garage, die er in Eigenregie zu seinem Fitnessbereich gemacht hat.

Seine Tätigkeit als Personaltrainer und Unternehmensberater für betriebliches Gesundheitsmanagement blickt auf eine über 20-jährige Berufserfahrung zurück. Zu seinem Portfolio zählen u.a.: Stress- und Schmerzreduktion, Functional Training, Flossing, Taping, Triggerpunktmassage, Gesundheitsvorträge für Unternehmen und Konzepterstellung für BGM (Betriebliches Gesundheitsmanagement). Vor allem das betriebliche Gesundheitsmanagement möchte er in der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) unterstützen. Hier ist sein primäres Ziel nachhaltige Gesundheitskonzepte zu etablieren. Unternehmen mit gesunden und leistungsfähigen Mitarbeiter/innen sind in der heutigen und zukünftigen Zeit unabdingbar, so Lars Niwar.

Lars Niwars Zielgruppe sind die über 35-jährigen. Durch seine Triggerpunktmassage möchte er dieser Zielgruppe u.a. dabei helfen, innerhalb von 60 Minuten bis zu 90% weniger physischen und psychischen Stress zu empfinden. Weitere Ziele und Werte seiner Arbeit sind:

Eine höhere Belastbarkeit im Alltag, Resilienz und eine verbesserte allgemeine Gesundheit. Auch andere Zielgruppen sind selbstverständlich willkommen. Zu guter Letzt begleitet er Events, wie das im Oktober stattfindende Windsurf Lifestyle Camp in Makkum am Ijselmeer. Foto 05: