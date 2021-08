Veröffentlicht am 5. August 2021 von wwa

WALDBREITBACH – Bärenkopplauf am Freitag – Teilnehmerfeld klein aber fein

Für die Premiere des Bärenkopplaufs haben sich bis zum Voranmeldeschluss insgesamt 215 Teilnehmer gemeldet. Nachmeldungen für Kurzentschlossene sind aber noch, allerdings nur online, bis Freitag, 6. August 2021, möglich. Persönliche Nachmeldungen vor Ort aber nicht.

Das Organisationsteam des VfL Waldbreitbach zeigt sich durchaus zufrieden. „Wir wollen bei der ersten Austragung in Ruhe alle neuen organisatorischen Herausforderungen aufmerksam beobachten und die entsprechenden Schlüsse für die Zukunft ziehen“ so der VfL-Vorsitzende Wolfgang Bernath. Erfreut ist man darüber, dass sich auch einige Leistungsträger, verwiegend aus NRW, der neuen Herausforderung stellen wollen.

Als ältester Teilnehmer hat Meinrad Schlegel (1938) M80 von der LG Laacher See gemeldet. Der Lauftreff Venusberg stellt die größte Vereinsgruppe. Der Start am Freitag erfolgt ab 18 Uhr im Minutentakt in 20er-Blöcken. Die Schnellen starten zuerst. Im Ziel auf den Klosterbergterrassen werden die Ersten gegen 18.40 Uhr erwartet.

Hier die vorangemeldeten Favoriten:

Männer

Marc Feussner (1982) ASC 1990 Breidenbach (Nordhessen)

Fabian Jenne (1990) SG Wenden

Tim Dally (1985) TuS Deuz (ehemaliger Malberglaufsieger)

Frauen

Sonja Vernikov (2001) LAZ Puma Rhein-Sieg (erfolgreiche U23-Läuferin)

Marlen Günther (1983) LAZ Puma Rhein-Sieg (ehemalige Malberglaufsiegerin)

Lea Laufer (1998) TuS Deuz

Männer Mannschaft:

LAZ Puma Rhein-Sieg (Rene Göldner, Rene Spanier, Torsten Schneider, Rene Marcks)

Frauen Mannschaft:

LT Venusberg (Thurid Buch, Caterina Schneider, Asteria Wagner)

Siehe www.baerenkopplauf.de.